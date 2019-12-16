Герус розповів про план законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Для того, щоб піднятись в рейтингах імплементації Україною зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг буде вносити необхідний перелік законопроектів до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік. Про це заявив голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус у понеділок під час презентації звіту про виконання Україною зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством, передає кореспондент УНН.
"Проглянувши останній звіт Енергетичного Співтовариства я звернув увагу, що в частині виконання зобов’язання по нафті та інфраструктурі, Україна знаходиться на нижчих позиціях", - сказав Герус.
З його слів, по інших показниках результати України - на середньому та досить високому рівні.
"Тому, щоб піднятись в рейтингах імплементації, ми будемо вносити необхідний перелік законопроектів до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік, і комітет докладе максимальних зусиль у цьому. Зокрема, повинні бути прийняті закони про мінімальні стратегічні запаси нафти та нафтопродуктів, про енергоефективність та багато інших законопроектів", - додав він.
Як повідомлялося в УНН, раніше ВР ухвалила законопроект про ринок електроенергії з правкою щодо імпорту з РФ.