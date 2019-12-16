Герус розповів про план законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Для того, щоб піднятись в рейтингах імплементації Україною зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг буде вносити необхідний перелік законопроектів до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік. Про це заявив голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус у понеділок під час презентації звіту про виконання Україною зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством, передає кореспондент УНН.