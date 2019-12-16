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Герус рассказал о плане законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2020 год

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Для того, чтобы подняться в рейтингах имплементации Украиной обязательств перед Энергетическим Сообществом, Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услуг будет вносить необходимый перечень законопроектов в план законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2020 год. Об этом заявил глава комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в понедельник во время презентации отчета о выполнении Украиной обязательств перед Энергетическим Сообществом, передает корреспондент УНН.

"Просмотрев последний отчет Энергетического Сообщества я обратил внимание, что в части исполнения обязательств по нефти и инфраструктуре, Украина находится на низших позициях", - сказал Герус.

По его словам, по другим показателям результаты Украины - на среднем и достаточно высоком уровне.

"Поэтому, чтобы подняться в рейтингах имплементации, мы будем вносить необходимый перечень законопроектов в план законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2020 год, и комитет приложит максимальные усилия в этом. В частности, должны быть приняты законы о минимальных стратегических запасах нефти и нефтепродуктов, об энергоэффективности и многих других законопроектах", - добавил он.

Как сообщалось в УНН, ранее ВР приняла законопроект о рынке электроэнергии с правкой по импорту из РФ.

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