Герус рассказал о плане законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2020 год

"Просмотрев последний отчет Энергетического Сообщества я обратил внимание, что в части исполнения обязательств по нефти и инфраструктуре, Украина находится на низших позициях", - сказал Герус.

По его словам, по другим показателям результаты Украины - на среднем и достаточно высоком уровне.

"Поэтому, чтобы подняться в рейтингах имплементации, мы будем вносить необходимый перечень законопроектов в план законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2020 год, и комитет приложит максимальные усилия в этом. В частности, должны быть приняты законы о минимальных стратегических запасах нефти и нефтепродуктов, об энергоэффективности и многих других законопроектах", - добавил он.

Как сообщалось в УНН, ранее ВР приняла законопроект о рынке электроэнергии с правкой по импорту из РФ.