Геращенко відреагував на заяви Собчак щодо її наміру поїхати до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Російський політик Ксенія Собчак заявила, що нібито не збиралася вчора рейсом "Брюссель- Київ" прилетіти до Києва, а потім поїхати законним шляхом до Криму, але якщо вона все-таки вирішить у законний спосіб відвідати український Крим - їй в цій справі можуть допомогти. Про це заявив народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Є брехня, є зухвала брехня, а є заяви Ксенії Собчак, що вона нібито не збиралася вчора рейсом номер 146 "Брюссель-Київ" прилетіти в Київ, а потім поїхати у законний спосіб до Криму... Ксенія, брехати, та ще публічно - погано. Втім, якщо Ксенія Собчак все таки вирішить законним чином відвідати український Крим - ми їй в цій справі допоможемо", - зазначив Геращенко.
При цьому він оприлюднив деталі розслідування волонтерів центру "Миротворець", де, зокрема, вказано, що Собчак "таки збиралася їхати до Криму через Київ і Херсон, а в останній момент їй стрьомно стало і квитки були здані".
Раніше видання "Кримінформ" з посиланням на джерело повідомило, що Ксенія Собчак 28 квітня приїде до анексованого Криму для участі в бізнес-тренінгу.
Собчак вже збиралася відвідати Крим перед виборами президента РФ. Вона звернулася в посольство України за дозволом на поїздку до Криму. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "політичною шизофренією".