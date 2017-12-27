Геращенко: сторони обговорили списки і скоро почнеться звільнення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Донбасі, де заплановано здійснити обмін утримуваними особами, сторони обговорили списки людей і скоро почнеться звільнення заручників. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.
"На нульовці. Списки обговорено. Переговорники відпрацювали і скоро починається звільнення", - заявила вона.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність 27 грудня здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними полонених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.