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Геращенко: стороны обсудили списки и скоро начнется освобождение заложников

Киев • УНН

 • 12516 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. На Донбассе, где запланировано осуществить обмен удерживаемыми лицами, стороны обсудили списки людей и скоро начнется освобождение заложников. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

Геращенко: стороны обсудили списки и скоро начнется освобождение заложников

"На нулевке. Списки оговорены. Переговорщики отработали и скоро начинается освобождение", - заявила она.

О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона заявила о готовности 27 декабря осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными пленных. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.

При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых на Донбассе будет продолжаться.

Украинские Национальные Новости

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