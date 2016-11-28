Геологорозвідку родовищ газу має фінансувати стратегічний інвестор — Л.Підлісецький

“У геологорозвідку перспективних родовищ газу обов’язково потрібно залучати стратегічного інвестора. Це дуже важливо. Аби залучити такого інвестора до вкладення в новий видобуток — я є співавтором нового законопроекту, де передбачається зменшення до 12% рентних платежів на нові свердловини.

Тобто видобуток із нових свердловин — це такий довгий проект, але цей законопроект (№5459 „Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою впровадження стимулюючої ставки рентної плати за користування надрами для видобування природного газу з нових свердловин“ — ред.) розроблений для того, аби стимулювати заходження нових інвесторів у нові розробки. І власне при бажанні нових інвесторів, вони завжди знайдуть тих, хто проведе їм дослідження і геологорозвідку” — зазначив нардеп.

При цьому за словами політика, на геологорозвідку має бути свій замовник. Таким на сьогодні в Україні виступає “Укргазвидобування”.

Разом з тим, на переконання Л.Підлісецького кошти на геологорозвідку не повинні виділяти з держаного бюджету. Це мають бути або інвестиції, або гроші самих компаній, що замовляють розвідувальні роботи.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держгеонадра отримали у 12 разів менше коштів на геологорозвідку газу, ніж передбачено законом.

При цьому, за словами віце-прем’єр-міністра В. Кістіона, залучення іноземних інвестицій до газової галузі є пріоритетом для КМУ.

“Іноземні партнери мають доступ до значних обсягів більш дешевшого фінансового капіталу — тобто можуть залучати кошти у великих обсягах та за нижчою вартістю, саме тому ці компанії можуть брати на себе більш значні ризики та можуть інвестувати в більш ризикові проекти ніж українські компанії. Тому залучення інвестицій має економічне обґрунтування. Варто зазначити, що на даний момент багато іноземних компаній мають значні вільні кошти для інвестицій”, — сказав В. Кістіон.

За словами В.Гройсмана, за 5 років Україна має наростити видобуток газу на 7 млрд куб. м.

В Асоціації газодобувних компаній України переконані, що амбітні плани КМУ з нарощення об’ємів видобутку газу можуть бути реалізовані лише за умови залучення інвесторів та запровадження стимулюючого оподаткування.