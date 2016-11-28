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Геологоразведку месторождений газа должен финансировать стратегический инвестор - Л.Пидлисецкий

Киев • УНН

 • 14390 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В геологоразведку перспективных месторождений газа обязательно нужно привлекать стратегического инвестора. Об этом УНН рассказал нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлисецкий, комментируя данные о том, что Госгеонедра в этом году получили в 12 раз меньше средств на геологоразведку, чем предусмотрено законом.

Геологоразведку месторождений газа должен финансировать стратегический инвестор - Л.Пидлисецкий

"В геологоразведку перспективных месторождений газа обязательно нужно привлекать стратегического инвестора. Это очень важно. Чтобы привлечь такого инвестора к вложению в новую добычу - я являюсь соавтором нового законопроекта, где предусматривается уменьшение до 12% рентных платежей на новые скважины.

То есть добыча из новых скважин - это такой длинный проект, но этот законопроект (№5459 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с целью внедрения стимулирующей ставки рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа из новых скважин" - ред.) разработан для того, чтобы стимулировать заход новых инвесторов в новые разработки. И собственно при желании новых инвесторов, они всегда найдут тех, кто проведет им исследования и геологоразведку", - отметил нардеп.

При этом, по словам политика, на геологоразведку должен быть свой заказчик. Таким на сегодня в Украине выступает "Укргаздобыча".

Вместе с тем, по убеждению Л.Пидлисецкого средства на геологоразведку не должны выделять из государственного бюджета. Это должны быть либо инвестиции, либо деньги самих компаний, заказывающих разведывательные работы.

Напомним, как сообщал УНН, Госгеонедра получили в 12 раз меньше средств на геологоразведку газа, чем предусмотрено законом.

При этом, по словам вице-премьер-министра В.Кистиона, привлечение иностранных инвестиций в газовую отрасль является приоритетом для КМУ.

"Иностранные партнеры имеют доступ к значительным объемам более дешевого финансового капитала - то есть могут привлекать средства в больших объемах и по более низкой стоимости, поэтому эти компании могут брать на себя более значительные риски и могут инвестировать в более рисковые проекты чем украинские компании. Поэтому привлечение инвестиций имеет экономическое обоснование. Стоит отметить, что на данный момент многие иностранные компании имеют значительные свободные средства для инвестиций", - сказал В.Кистион.

По словам В.Гройсмана, за 5 лет Украина должна нарастить добычу газа на 7 млрд куб. м.

В Ассоциации газодобывающих компаний Украины убеждены, что амбициозные планы КМУ по наращиванию объемов добычи газа могут быть реализованы только при условии привлечения инвесторов и внедрения стимулирующего налогообложения.

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