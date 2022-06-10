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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Генштаб: рашисти застосували на Донеччині літаки Су-25, вертольоти Ка-52 і Мі-8

Генштаб: рашисти застосували на Донеччині літаки Су-25, вертольоти Ка-52 і Мі-8

Київ • УНН

 • 114343 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Ворог обстрілює окремі райони Донеччини з літаків та вертольотів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на 18:00 10 червня, пише УНН.

Цитата

«Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і Мі-8 у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ», - повідомили в Генштабі.

Деталі

Зазначається, що на Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Продовжує закріплюватись в районі Святогірська. Проводить заходи для продовження наступу в напрямку Лиман – Слов’янськ. Здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.

На Бахмутському напрямку за даними ГШ ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели, інформують у Генштабі. Ворог здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка.

Раніше

За інформацією ОДА, російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область зі стрілецької зброї, "Градів" та мінометів. Минулої доби ворог вдарив по 5 населених пунктах, внаслідок чого загинуло троє людей.

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