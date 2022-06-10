Генштаб: рашисти застосували на Донеччині літаки Су-25, вертольоти Ка-52 і Мі-8

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«Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і Мі-8 у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ», - повідомили в Генштабі.

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Зазначається, що на Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Продовжує закріплюватись в районі Святогірська. Проводить заходи для продовження наступу в напрямку Лиман – Слов’янськ. Здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.

На Бахмутському напрямку за даними ГШ ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели, інформують у Генштабі. Ворог здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка.

Раніше

За інформацією ОДА, російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область зі стрілецької зброї, "Градів" та мінометів. Минулої доби ворог вдарив по 5 населених пунктах, внаслідок чого загинуло троє людей.