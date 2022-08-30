Генштаб: окупанти намагалися провести розвідувальні дії на трьох напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведені повідомив, що окупанти намагалися провести розвідувальні дії на трьох напрямках. Про це інформує УНН.
Деталі
Розпочалася 188 доба російського повномасштабного воєнного вторгнення в Україну.
Противник намагався вести повітряну розвідку безпілотником в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками.
На Запорізькому напрямку росіяни вели повітряну розвідку БпЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки.
На Південнобузькому напрямку наші воїни знищили російський безпілотник неподалік Давидового Броду, Снігурівки та Великого Артакового.
Нагадаємо
Окупанти проводили штурмові та наступальні дії на 5 напрямках.