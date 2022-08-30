Генштаб: окупанти намагалися провести розвідувальні дії на трьох напрямках

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Розпочалася 188 доба російського повномасштабного воєнного вторгнення в Україну.

Противник намагався вести повітряну розвідку безпілотником в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками.

На Запорізькому напрямку росіяни вели повітряну розвідку БпЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку наші воїни знищили російський безпілотник неподалік Давидового Броду, Снігурівки та Великого Артакового.

Нагадаємо

Окупанти проводили штурмові та наступальні дії на 5 напрямках.