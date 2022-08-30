Генштаб: оккупанты пытались провести разведывательные действия на трех направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Генеральный штаб ВСУ в своем утреннем своде сообщил, что оккупанты пытались провести разведывательные действия в трех направлениях. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 188 сутки российского полномасштабного военного вторжения в Украину.
Противник пытался вести воздушную разведку беспилотником в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками.
В Запорожском направлении россияне вели воздушную разведку БпЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.
На Южнобужском направлении наши воины уничтожили русский беспилотник недалеко от Давидова Брода, Снигиревки и Великого Артакова.
Напомним
Оккупанты проводили штурмовые и наступательные действия в 5 направлениях.