Генштаб: оккупанты пытались провести разведывательные действия на трех направлениях

Детали

Начались 188 сутки российского полномасштабного военного вторжения в Украину.

Противник пытался вести воздушную разведку беспилотником в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками.

В Запорожском направлении россияне вели воздушную разведку БпЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении наши воины уничтожили русский беспилотник недалеко от Давидова Брода, Снигиревки и Великого Артакова.

Напомним

Оккупанты проводили штурмовые и наступательные действия в 5 направлениях.