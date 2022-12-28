Генштаб назвав добові досягнення українських захисників на фронті

Деталі

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника. Також українські військові уразили склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт.

Водночас противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

Доповнення

За даними Генштабу, через великі втрати серед особового складу на тимчасово-зайнятих територіях Луганської області окупанти все частіше вдаються до дезертирства та полишають позиції.