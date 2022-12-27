Генштаб: через великі втрати на Луганщині окупанти все більше вдаються до дезертирства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Через великі втрати серед особового складу на тимчасово-зайнятих територіях Луганської області окупанти все частiше вдаються до дезертирства та полишають позиції. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил, передає УНН.
Деталі
Так, у звʼязку зі значними втратами особового складу, у Луганській області відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій.
З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.
Доповнення
Російські окупанти намагаються утримати контроль над Кремінною, що на Луганщині, в районі міста точаться важкі бої. Війська рф стягують туди величезну кількість резервів та техніки.