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Генсек ООН відреагував на відкриття залізничного руху через "Кримський міст"

Генсек ООН відреагував на відкриття залізничного руху через "Кримський міст"

Київ • УНН

 • 18539 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на відкриття залізничного руху через “Кримський міст”, зауваживши, що необхідно дотримуватися резолюції про суверенітет та територіальну цілісність України. Про це написав у Facebook представник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає УНН.

“Маємо реакцію Генерального секретаря ООН на відкриття залізничного руху через „Кримський міст“: мають дотримуватися резолюції про суверенітет та територіальну цілісність України”, — написав Ніколенко.

Дипломат нагадав, що "резолюції Генеральної Асамблеї безпосередньо засуджують будівництво мосту як грубе порушення Статуту ООН, а також застерігають російських посадовців від неузгоджених візитів на Кримський півострів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євросоюз засудив відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту"

"Паралельно здійснили демарш перед головами Радбезу та Генасамблеї. Протиправні дії Російської Федерації на тимчасово окупованій території України не мають залишатися без відповіді міжнародної спільноти", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 23 грудня взяв участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по незаконно побудованого "Кримському мосту".

У представництві Президента України в Автономній Республіці Крим у відповідь зазначили протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом і засудили черговий неузгоджений з Україною візит Президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окупований півострів.

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