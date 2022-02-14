Генсек ООН провів переговори з Кулебою та Лавровим, очікується заява щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів у понеділок переговори у відеоформаті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і російським міністром Сергієм Лавровим. Про це повідомив на брифінгу офіційний представник генсекретаря Всесвітньої організації Стефан Дюжаррік, передає УНН.
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“Сьогодні генеральний секретар провів віртуальну зустріч з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Він також зовсім недавно спілкувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", — сказав прессекретар.
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За його словами, очікується, що генеральний секретар близько 15:15 сьогодні вдень зробить заяву по Україні.
"Це відбудеться після його щомісячного обіду з Радою безпеки, який в цьому місяці очолює Російська Федерація", - додав він.
Що було раніше
Як писав УНН, минулого тижня Україна звернулася до ООН, ЄС та НАТО через блокування Росією Чорного та Азовського морів.