Генсек ООН: Кіпру потрібен довгостроковий і стійкий мир
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що в рамках міжнародної конференції по Кіпру обговорювалося багато різних пропозицій, і ООН прагне досягти не швидкого, а довгострокового і сталого врегулювання конфлікту, передає УНН з посиланням на "Анадолу".
Як зазначає видання, під час перерви на міжнародній конференції щодо Кіпрського врегулювання у Женеві, генсек ООН провів спільну прес-конференцію з президентом Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) Мустафою Акинджі і лідером грецької громади Кіпру Нікосом Анастасіадісом.
Повідомляється, що А.Гутерріш наголосив, що очікувати дива не потрібно.
“Кіпру потрібен довгостроковий і стійкий мир”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, у Женеві сьогодні стартувала міжнародна конференція, присвячена проблемі об’єднання Кіпру.
Під час конференції розглядатиметься один із шести основних пунктів переговорного процесу щодо Кіпру, а саме — безпека і гарантії.