Генсек ООН: Кипру нужен долгосрочный и устойчивый мир
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что в рамках международной конференции по Кипру обсуждалось много разных предложений, и ООН стремится достичь не быстрого, а долгосрочного и устойчивого урегулирования конфликта, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".
Как отмечает издание, во время перерыва на международной конференции по Кипрскому урегулированию в Женеве, генсек ООН провел совместную пресс-конференцию с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафой Акынджи и лидером греческой общины Кипра Никасом Анастасиадисом.
Сообщается, что А.Гутерриша подчеркнул, что ожидать чуда не нужно.
"Кипру нужен долгосрочный и устойчивый мир", - отметил он.
Как сообщал УНН, в Женеве сегодня стартовала международная конференция, посвященная проблеме объединения Кипра.
Во время конференции будет рассматриваться один из шести основных пунктов переговорного процесса по Кипру, а именно - безопасность и гарантии.