Генсек НАТО заявив про неприйнятність зовнішніх атак на хід національних виборів

"Ми стурбовані кібер-безпекою, і ми бачили повідомлення про кібер-атаки проти багатьох союзників по НАТО, і будь-яка спроба втрутитися або вплинути на національні вибори ззовні є неприйнятною, і це також одна з причин, чому НАТО зосередились на питанні як ми можемо зміцнити наш кібер-захист, щоб захистити наші власні кібер-мережі, але і частково працювати з союзниками. Тому ми зібрали команду людей, експертів, які можуть бути відправлені до союзників НАТО, що знаходяться під дією кібер-атак", - зазначив Генсек.

Як повідомляв УНН, розвідка США стверджувала, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.