Генсек НАТО заявил о неприемлемости внешних атак на ход национальных выборов

"Мы обеспокоены кибер-безопасностью, и мы видели сообщения о кибер-атаках против многих союзников по НАТО, и любая попытка вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлема, и это также одна из причин, почему НАТО сосредоточился на вопросе как мы можем укрепить нашу кибер-защиту, чтобы защитить наши собственные кибер-сети, но и частично работать с союзниками. Поэтому мы собрали команду людей, экспертов, которые могут быть отправлены к союзникам НАТО, находящимся под действием кибер-атак", - отметил Генсек.

Как сообщал УНН, разведка США утверждала, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.