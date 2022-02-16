Генсек НАТО: поки ми не бачимо жодної російської деескалації поблизу України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У НАТО не бачать російської деескалації біля українських кордонів на тлі повідомлень РФ про відведення військових частин у місця постійної дислокації. Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг журналістам перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Поки ми не бачимо жодної російської деескалації. Але, звичайно, ми уважно стежимо та моніторимо те, що вони роблять. І потім, якщо вони справді почнуть відводити сили, ми це лише вітатимемо. Але це ще потрібно з’ясувати”, — сказав Столтенберг, коментуючи нещодавні заяви Міноборони Росії.
Деталі
За словами Генсека, РФ весь час переміщувала сили “туди й назад”. Таким чином, зазначив він, переміщення сил не підтверджує реальне відведення військ.
“Вони рухалися туди-сюди весь час, але тенденція останніх тижнів і місяців полягала у неухильному збільшенні російських сил поблизу кордонів України. Таким чином, Росія зберігає можливість повноцінного вторгнення в Україну без попередження”, — заявив він.
Контекст
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.
16 лютого в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.