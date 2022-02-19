Генсек НАТО: ми не бачимо ознак деескалації на українсько-російському кордоні, РФ продовжує накопичення військ

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 19665 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 46251 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 51482 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 82939 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 144788 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 163993 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 211171 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199668 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186828 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157775 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 75629 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 70115 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 73198 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 70854 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 72727 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 72538 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 51234 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 229451 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 353875 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 610997 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 73250 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 112772 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 139153 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 160888 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 173729 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Генсек НАТО: ми не бачимо ознак деескалації на українсько-російському кордоні, РФ продовжує накопичення військ

Генсек НАТО: ми не бачимо ознак деескалації на українсько-російському кордоні, РФ продовжує накопичення військ

Київ • УНН

 • 23274 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У НАТО не бачуть жодних ознак деескалації на українсько-російському кордоні. Як заявив генеральний серкретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на конференції безпеки у Мюнхені, Росія навпаки продовжує накопичувати війська на кордонах, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Росія безперервно накопичує війська вздовж українських кордонів. Найбільше накопичення з часів холодної війни. Ми не знаємо зараз, що станеться у майбутньому, але ризик конфлікту дуже високий. Ми намагаємося застосовувати дипломатичні зусилля, намагаємося знайти дипломатичне рішення, але наразі ми не бачимо жодних ознак відведення військ, і деескалації. Навпаки - накопичення сил Російської Федерації продовжується”, - заявив Столтенберг.

Деталі

Він зауважив, що наразі НАТО продовжує моніторити процес, та намагається зробити все, що від них залежить, та використовує всі ресурси для того, щоб допомогти Україні.

Контекст

18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.

За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".

Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.

Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.

Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07