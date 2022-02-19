Генсек НАТО: ми не бачимо ознак деескалації на українсько-російському кордоні, РФ продовжує накопичення військ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У НАТО не бачуть жодних ознак деескалації на українсько-російському кордоні. Як заявив генеральний серкретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на конференції безпеки у Мюнхені, Росія навпаки продовжує накопичувати війська на кордонах, передає кореспондент УНН.
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“Росія безперервно накопичує війська вздовж українських кордонів. Найбільше накопичення з часів холодної війни. Ми не знаємо зараз, що станеться у майбутньому, але ризик конфлікту дуже високий. Ми намагаємося застосовувати дипломатичні зусилля, намагаємося знайти дипломатичне рішення, але наразі ми не бачимо жодних ознак відведення військ, і деескалації. Навпаки - накопичення сил Російської Федерації продовжується”, - заявив Столтенберг.
Деталі
Він зауважив, що наразі НАТО продовжує моніторити процес, та намагається зробити все, що від них залежить, та використовує всі ресурси для того, щоб допомогти Україні.
Контекст
18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.
За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".
Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.
Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.
Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.