Генпрокурор України у США обговорив шляхи реалізації Формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Українська Формула миру, яку Президент Володимир Зеленський представив на Генасамблеї ООН — це комплексний план дій, розроблений для того, щоби зупинити агресію рф та подолати її наслідки. Про це повідомив у себе на сторінці в соцмережі Генеральний прокурор Андрій Костін за підсумками дискусії в посольстві України у США, передає УНН.
Деталі
Андрій Костін разом з конгресменом Майклом МакКолом та послом України у США Оксаною Маркаровою обговорили шляхи реалізації ключового компоненту Формули Миру — її 7-го пункту — Відновлення справедливості. Модерувала розмову Джен Гріффін з FOX News.
Генпрокурор щиро подякував Сполученим Штатам за непохитну двопартійну підтримку України на шляху до відновлення справедливості.
"Справедливість є необхідною передумовою відновлення та збереження миру і безпеки в усьому світі", - додав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Формула миру в Україні – це втілений у життя Статут ООН" - Кулеба