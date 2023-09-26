Генпрокурор України у США обговорив шляхи реалізації Формули миру

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Андрій Костін разом з конгресменом Майклом МакКолом та послом України у США Оксаною Маркаровою обговорили шляхи реалізації ключового компоненту Формули Миру — її 7-го пункту — Відновлення справедливості. Модерувала розмову Джен Гріффін з FOX News.

Генпрокурор щиро подякував Сполученим Штатам за непохитну двопартійну підтримку України на шляху до відновлення справедливості.

"Справедливість є необхідною передумовою відновлення та збереження миру і безпеки в усьому світі", - додав він.

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