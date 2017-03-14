Генпрокурор сподівається, що Рада у четвер ухвалить зміни до закону про заочне засудження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко сподівається на те, що Верховна Рада цього четверга ухвалить у другому читанні зміни до закону про заочне засудження. Про це він сказав на брифінгу передає кореспондент УНН.
"У цей четвер, наскільки мені відомо, цей закон має розглядатися у другому читанні", - сказав він.
За словами Генпрокурора, завтра профільний Комітет Ради розглядатиме поправки змін до закону про заочне засудження.
"Після другого читання (внесення змін до закону про заочне засудження - ред), наскільки мені відомо, будуть враховані усі поправки, які звучали з вуст правозахисників та слідчих, в тому числі від департаменту спеціальних розслідувань по майдану. Всі поправки пана Горбатюка, я попросив знайомих депутатів внести до комітету і завтра вони будуть враховані", - запевнив він.
Ю.Луценко зокрема розповів, що Генпрокуратура не потребує збільшення строку слідства з 12 до 18 місяців.
"Ми будемо вкладатися в існуючий параметр однорічного слідства", - сказав він.
Також за його словами, ГПУ не наполягає на тому, щоб однієї із форм повідомлення була публікація у Голосі України або на сайті генпрокуратури.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження) №5610.
Як повідомляв УНН, адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що вважають неврученим обвинувальний акт про державну зраду.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.