Генпрокурор повторно внесе подання на зняття недоторканності з чотирьох нардепів

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє вдруге внести на розгляд Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народних депутатів Олександра Вілкула, Дмитра Колєснікова, Сергія Дунаєва та Олександра Пономарьова у зв’язку з неналежною роботою регламентного комітету. Про це Луценко заявив сьогодні з трибуни Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

“Я обов’язково внесу подання щодо чотирьох народних депутатів по-новому до Верховної Ради України. Але враховуючи те, що термін вашої роботи, шановні колеги, добігає кінця до літніх канікул, я змушений буду це зробити наприкінці серпня... Я закликаю, щоб наступного разу всі прізвища — Вілкула, Колєснікова, Дунаєва, Пономарьова розглядала Верховна Рада України, користуючись чинним законом”, — сказав Луценко.

При цьому він закликав депутатів “припинити ігри в депутатську самооборону від визначеної законом відповідальності”.

Нагадаємо, регламентний комітет, який зобов’язаний розглядати подання Генерального прокурора Юрія Луценка в його присутності, зібрався окремо і повернув йому документи через голову Верховної Ради України у зв’язку тим, що “вони не розуміють, що вони отримали”.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко направив до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з нардепів Дунаєва і Пономарьова, а згодом — з нардепів Колєснікова і Вілкула.

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