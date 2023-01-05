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Генпрокуратура про січневі події у Казахстані: силовики відкрили вогонь до оголошення наказу президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Вогонь по учасникам січневих подій було відкрито силовиками до оголошення наказу президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва "стріляти на поразку без попередження". Про це заявив генеральний прокурор Берик Асилов, передає УНН з посиланням на "Радіо Азаттик".

Генпрокуратура про січневі події у Казахстані: силовики відкрили вогонь до оголошення наказу президента

Цитата

"Вогонь по нападникам було відкрито до відомої заяви президента. Це врегульовано нормами закону. Вперше бойове застосування зброї силовиками сталося о 16:00 5 січня при відбитті атаки на резиденцію президента", — сказав Асилов.

Деталі

Він заявив, що далі зброю силовики застосовували "у разі відбиття атак на будівлі поліції, акіматів, інших об'єктів".

"Тобто коли заворушення перейшли в насильницьку фазу. Потім — при "зачистці" міст від озброєних бойовиків", — сказав генпрокурор.

Також, за інформацією Генпрокуратури, серед загиблих 67 осіб названо нападниками, тобто підозрюваними "в участі у масових заворушеннях", 142 загиблих слідство вважає "порушниками режимів надзвичайного стану та антитерористичної операції". Чотири людини загинули при скоєнні інших злочинів, але не перерахували, про які злочини йдеться.

Генпрокурор повідомив, що найбільша кількість людей під час січневих подій загинула в Алмати — 151 особа. "Багато хто загинув під час нападу на резиденцію президента", — заявив Асилов.

За даними відомства, у місті Кизилорді загинули 26 осіб, у Шимкенті — 20, у Таразі — 17 осіб.

Нагадаємо

Протести, що почалися на початку 2022 року в Жанаозені Мангістауської області через підвищення цін на скраплений газ, швидко поширилися на всю країну. Жителі, які підтримали вимоги жанаозенців, протестували в Алмати та столиці, а також в Актау, Актобі, Атирау, Екібастузі, Кизилорді, Уральську, Усть-Каменогорську, Семеї, Талдикоргані, Таразі та Шимкенті, у деяких віддалених районних центрах.

Мітинги, що почалися мирно, пізніше обернулися заворушеннями у низці міст, мали місце мародерство та підпали державного та приватного майна: адміністративних будівель, торгових центрів та інших об'єктів, автомобілів.

7 січня 2022 року президент Токаєв наказав силовикам стріляти без попередження.

Він взяв головування у Раді безпеки. До цього впливовий орган очолював експрезидент Нурсултан Назарбаєв. У країні відключили інтернет. Карим Масімов, голова комітету національної безпеки, був затриманий, його звинуватили в "державній зраді", справа засекречена. Наразі стосовно Масімова у столиці відбувається суд за зачиненими дверима.

Січневі події, за офіційною інформацією, забрали життя 238 осіб. Сотні громадян скаржилися на тортури після затримання.

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