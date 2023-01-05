Генпрокуратура о январских событиях в Казахстане: силовики открыли огонь до объявления приказа президента

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20585 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 76808 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118087 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117619 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267151 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133163 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121829 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372332 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83756 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136462 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17184 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13016 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12685 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12001 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 14194 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267151 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293539 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372332 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347873 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395120 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77799 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111614 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130885 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170502 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79721 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Генпрокуратура о январских событиях в Казахстане: силовики открыли огонь до объявления приказа президента

Киев • УНН

 • 600093 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Огонь по участникам январских событий был открыт силовиками до объявления приказа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "стрелять на поражение без предупреждения". Об этом заявил генеральный прокурор Берик Асылов, передает УНН со ссылкой на "Радио Азаттык".

Генпрокуратура о январских событиях в Казахстане: силовики открыли огонь до объявления приказа президента

Цитата

"Огонь по нападавшим был открыт до известного заявления президента. Это урегулировано нормами закона. Впервые боевое применение оружия силовиками произошло в 16:00 5 января при отражении атаки на резиденцию президента", — сказал Асылов.

Детали

Он заявил, что далее оружие силовики применяли "при отражении атак на здания полиции, акиматов, других объектов".

"То есть когда беспорядки перешли в насильственную фазу. Затем — при "зачистке" городов от вооружённых боевиков", — сказал генпрокурор.

Также, по информации Генпрокуратуры, среди погибших 67 человек названы нападавшими, то есть подозреваемыми "в участии в массовых беспорядках", 142 погибших следствие считает "нарушителями режимов чрезвычайного положения и антитеррористической операции". Четыре человека погибли при совершении иных преступлений, но не перечислили, о каких преступлениях речь.

Генпрокурор сообщил, что наибольшее количество людей во время январских событий погибло в Алматы — 151 человек. "Многие погибли при нападении на резиденцию президента", — заявил Асылов.

По данным ведомства, в городе Кызылорде погибли 26 человек, в Шымкенте — 20, в Таразе — 17 человек.

Напомним

Протесты, начавшиеся в начале 2022 года в Жанаозене Мангистауской области из-за повышения цен на сжиженный газ, быстро распространились на всю страну. Жители, поддержавшие требования жанаозенцев, протестовали в Алматы и столице, а также в Актау, Актобе, Атырау, Экибастузе, Кызылорде, Уральске, Усть-Каменогорске, Семее, Талдыкоргане, Таразе и Шымкенте, в некоторых отдалённых районных центрах и небольших сёлах.

Митинги, начавшиеся мирно, позже обернулись беспорядками в ряде городов, имели место мародёрство и поджоги государственного и частного имущества: административных зданий, торговых центров и других объектов, автомобилей.

7 января 2022 года президент Токаев отдал приказ силовикам стрелять без предупреждения.

Он взял на себя председательство в Совете безопасности. До этого влиятельный орган возглавлял экс-президент Нурсултан Назарбаев. В стране отключили интернет. Карим Масимов, глава комитета национальной безопасности, был задержан, ему вменили "государственную измену", дело засекречено. Сейчас в отношении Масимова в столице проходит суд за закрытыми дверями.

Январские события, по официальной информации, унесли жизни 238 человек. Сотни граждан жаловались на пытки после задержаний.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.22
Bitcoin
$76,312.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,991.80
Ethereum
$1,473.05