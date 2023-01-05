Генпрокуратура о январских событиях в Казахстане: силовики открыли огонь до объявления приказа президента
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Огонь по участникам январских событий был открыт силовиками до объявления приказа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "стрелять на поражение без предупреждения". Об этом заявил генеральный прокурор Берик Асылов, передает УНН со ссылкой на "Радио Азаттык".
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"Огонь по нападавшим был открыт до известного заявления президента. Это урегулировано нормами закона. Впервые боевое применение оружия силовиками произошло в 16:00 5 января при отражении атаки на резиденцию президента", — сказал Асылов.
Детали
Он заявил, что далее оружие силовики применяли "при отражении атак на здания полиции, акиматов, других объектов".
"То есть когда беспорядки перешли в насильственную фазу. Затем — при "зачистке" городов от вооружённых боевиков", — сказал генпрокурор.
Также, по информации Генпрокуратуры, среди погибших 67 человек названы нападавшими, то есть подозреваемыми "в участии в массовых беспорядках", 142 погибших следствие считает "нарушителями режимов чрезвычайного положения и антитеррористической операции". Четыре человека погибли при совершении иных преступлений, но не перечислили, о каких преступлениях речь.
Генпрокурор сообщил, что наибольшее количество людей во время январских событий погибло в Алматы — 151 человек. "Многие погибли при нападении на резиденцию президента", — заявил Асылов.
По данным ведомства, в городе Кызылорде погибли 26 человек, в Шымкенте — 20, в Таразе — 17 человек.
Напомним
Протесты, начавшиеся в начале 2022 года в Жанаозене Мангистауской области из-за повышения цен на сжиженный газ, быстро распространились на всю страну. Жители, поддержавшие требования жанаозенцев, протестовали в Алматы и столице, а также в Актау, Актобе, Атырау, Экибастузе, Кызылорде, Уральске, Усть-Каменогорске, Семее, Талдыкоргане, Таразе и Шымкенте, в некоторых отдалённых районных центрах и небольших сёлах.
Митинги, начавшиеся мирно, позже обернулись беспорядками в ряде городов, имели место мародёрство и поджоги государственного и частного имущества: административных зданий, торговых центров и других объектов, автомобилей.
7 января 2022 года президент Токаев отдал приказ силовикам стрелять без предупреждения.
Он взял на себя председательство в Совете безопасности. До этого влиятельный орган возглавлял экс-президент Нурсултан Назарбаев. В стране отключили интернет. Карим Масимов, глава комитета национальной безопасности, был задержан, ему вменили "государственную измену", дело засекречено. Сейчас в отношении Масимова в столице проходит суд за закрытыми дверями.
Январские события, по официальной информации, унесли жизни 238 человек. Сотни граждан жаловались на пытки после задержаний.