"Генк" викупив Р.Маліновського у "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. ФК “Генк” скористався опцією викупу у “Шахтаря” контракту українського півзахисника Руслана Малиновського, інформує УНН з посиланням на сайт “Генку”.
Півзахисник буде захищати кольори бельгійського клубу впродовж чотирьох років. Сума трансферу не повідомляється.
Варто відзначити, що 24-річний плеймейкер грає за “Генк” починаючи з січня 2016-го. У сезоні 2016/17 в чемпіонаті Бельгії.
Р.Малиновський провів 19 матчів, в яких забив п’ять голів і віддав сім результативних передач.
Окрім того, Р.Малиновський є гравцем національної збірної України, за яку провів три поєдинки.