"Генк" выкупил Р.Малиновського у "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. ФК "Генк" воспользовался опцией выкупа у "Шахтера" контракта украинского полузащитника Руслана Малиновского, информирует УНН со ссылкой на сайт "Генке".
Полузащитник будет защищать цвета бельгийского клуба в течение четырех лет. Сумма трансфера не сообщается.
Стоит отметить, что 24-летний плеймейкер играет за "Генк" начиная с января 2016-му. В сезоне 2016/17 в чемпионате Бельгии.
Р. Малиновский провел 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.
Кроме того, Р. Малиновский является игроком национальной сборной Украины, за которую провел три поединка.