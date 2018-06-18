Генерального директора Audi затримано через брехню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Генеральний директор німецької автобудівної компанії Audi Руперт Штадлер був затриманий поліцією вранці у понеділок у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з брехнею щодо викидів вихлопних газів. Про це повідомляє видання The Local, посилаючись на виробника Volkswagen, передає УНН.
“Ми можемо підтвердити, що пан Штадлер був заарештований сьогодні вранці”, — сказали в компанії.
Як заявили німецькі прокурори, ордер на арешт ґрунтується на приховуванні доказів.
Нагадаємо, минулого місяця колишньому керівнику компанії Volkswagen Мартіну Вінтеркорну пред’явлені звинувачення у федеральному окружному суді у штаті Мічиган в змові і шахрайстві у рамках розслідування “дизельного скандалу”.
Німецький автоконцерн виявився в центрі скандалу після виявлення у їхніх автомобілях програмного забезпечення, яке дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах машин з дизельними двигунами. В результаті такі транспортні засоби відповідали прийнятим в США екологічним нормам лише на папері. Насправді ж вони значно перевищували встановлений граничний рівень забруднення повітря.