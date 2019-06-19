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Генеральний директор DCH Steel очолить також Дніпровський металургійний завод

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Група DCH Олександра Ярославського змінить керівника Дніпровського металургійного заводу (ДМЗ): генеральним директором підприємства стане Віталій Баш, який в даний час вже очолює рудник "Суха Балка" і керуючу компанію гірничо-металургійного дивізіону групи DCH Steel, повідомляє УНН.

Генеральний директор DCH Steel очолить також Дніпровський металургійний завод

Керівництво DCH дякує Геннадія Бергеман, який раніше обіймав посаду гендиректора ДМЗ, за успішну адаптацію заводу до системи корпоративних стандартів DCH. Після придбання підприємства групою DCН ця задача була поставлена перед ним наглядовою радою ПрАТ "ДМЗ" 13 квітня 2018 р при підтвердженні його управлінських повноважень на перехідний період .

Віталій Баш приступить до виконання обов'язків генерального директора Дніпровського металургійного заводу 19 червня 2019 р

Рішення керівництва DCH про суміщення Башем позиційкерівника DCH Steel, ДМЗ та "Сухої Балки" обумовлено потребою забезпечити узгоджену роботу всіх ланок цієї бізнес-системи. В даний час економічне зростання сповільнюється в глобальному масштабі, що для високоглобалізірованной металургійної галузі закономірно означає необхідність впровадження нових підходів до організації виробництва. А значить, про інтеграцію в єдиний виробничий ланцюжок всіх технологічних операцій і процесів від видобутку руди до виплавки металу з прицілом на оптимізацію витрат і підвищення показників економічної та фінансової ефективності. Віталій Баш в якості генерального директора DCH Steel, ДМЗ та "Сухої Балки" покликаний, перш за все, вирішити задачу вертикальної інтеграції підприємств гірничо-металургійного дивізіону.

Крім того, DCH Investment Management (керуюча компанія групи) і DCH Steel працюють над програмою комплексної і глибинної модернізації видобувного і сталеплавильного бізнесу, за реалізацію якої буде відповідати DСН Steel. Нагадаємо, що раніше група DCH заявила про намір протягом 5 років вкласти близько $ 150-300 млн. У розвиток техніко-технологічної бази ДМЗ і "Сухої Балки".

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