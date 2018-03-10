Гендиректора служби держдоходів Латвії знайшли мертвою

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КИЇВ. 10 березня. УНН. У віці 53 років померла генеральний директор Служби держдоходів (СДД) Ілзе Цируле, передає УНН із посиланням на повідомлення Мінфіну Латвії.

За інформацією LETA, Цируле була знайдена у себе вдома. На тілі відсутні очевидні ознаки насильницької смерті. Призначено судово-медичну експертизу.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Маріс Кучінскіс обговорив те, що сталося з міністром фінансів Даною Рейзніеце-Озол, і вони домовилися призначити в.о. керівника СДД, повідомив прес-секретар прем'єра Андрій Вайварс.

Глава уряду також висловив співчуття родині та друзям Цируле. Співчуття близьким від імені всіх працівників висловила також консультант СДД зі зв'язків з громадськістю Олена Зандер.

Представник міністра фінансів Арно Пяткіна сказав, що виконуючий обов'язки гендиректора СДД може бути призначений в понеділок, 12 березня, коли передбачена зустріч міністра фінансів з керівництвом СДД. Після зустрічі будуть дані коментарі журналістам.

Як інформує видання, Цируле очолювала СГД з листопада 2016 року.

Esam saņēmuši skumjas ziņas, ka šorīt mirusi @vid_gov ģenerāldirektore Ilze Cīrule.
Visu ministrijas darbinieku vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem, draugiem un kolēģiem. Domās esam kopā ar jums un vēlam izturību un spēku! pic.twitter.com/rdBfWThYFt

— Finanšu ministrija (@Finmin) 10 березня 2018 р.

 

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