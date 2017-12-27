Гендиректор "Укроборонпрому" прокоментував заяву Прем'єра щодо його звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Роман Романов, коментуючи заяву Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із закликом про його відставку, наголосив, що рішення щодо його відставки мають ухвалювати зовсім інші люди. Про це він сказав у коментарі УНН.
"Ухвалюють рішення зовсім інші люди. Є людина, яка призначала і тій людині приймати рішення про те, чи ефективні ми, чи ні", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про те, чи планує він писати заяву на звільнення з посади керівника концерну "Укроборонпром", Романов сказав: "Все побачите".
Романов пояснив, що причиною заборгованості з виплати зарплати на "Миколаївському суднобудівному заводі" є відсутність замовлень більше десяти років і відлучення ресурсів на фінансування крейсера.
"Фізично не можна забрати ці гроші з "Антонова", з Харківського бронетанкового заводу, заводу "Артем", - сказав він.
Крім того, гендиректор "Укроборонпрому" зазначив, що з липня 2014 року на підприємствах концерну заробітна плата виросла в рази, і тільки протягом цього року вони створили кілька тисяч робочих місць.
До того ж, розповів він, протягом 3,5 роки підприємства концерну виробили 15 907 одиниць техніки нової і модернізованої, а це танки, літаки, гаубиці тощо.
Нагадаємо, сьогодні Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що звернеться до Президента України з пропозицією звільнити гендиректора концерну "Укроборонпром" Романа Романова через не вирішення завдання уряду про погашенні заробітної плати працівникам "Миколаївського суднобудівго заводу".