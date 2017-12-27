Гендиректор "Укроборонпрому" прокоментував заяву Прем'єра щодо його звільнення

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Роман Романов, коментуючи заяву Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із закликом про його відставку, наголосив, що рішення щодо його відставки мають ухвалювати зовсім інші люди. Про це він сказав у коментарі УНН.