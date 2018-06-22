Генасамблея ООН зобов'язала Росію вивести війська з Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою Росія зобов'язана вивести війська з Придністров'я. Дане рішення підтримали 64 країни, включаючи Україну, проти проголосували 15 країн і 83 - утрималися, передає УНН з посиланням на Publika.md
"Присутність російських військ на території Республіки Молдови порушує незалежність, суверенітет, територіальну цілісність країни, а також не відповідає нормам міжнародного права і Статуту ООН", - сказав міністр закордонних справ Молдови Тудор Ульяновски під час свого виступу.
Росія, в свою чергу, просила відкласти розгляд цього питання до наступної сесії Генасамблеї ООН.
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Крім Молдови документ підписали ще сім держав - Румунія, Україна, Грузія, Естонія, Латвія, Литва і Канада.
Крім того, в проекті резолюції вказуються зобов'язання, взяті Росією в 1999 році на саміті ОБСЄ в Стамбулі (Стамбульські угоди - ред.).
У Стамбульських угодах були встановлені терміни, в які з території Молдови - з Придністров'я повинні бути виведені військові підрозділи і озброєння.