Генасамблея ООН сьогодні голосуватиме за український проект резолюції щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні в Генеральній Асамблеї ООН відбудеться голосування щодо українського проекту резолюції стосовно ситуації з правами людини в Криму. Про це повідомили у Twitter у представництві місії України в ООН, передає УНН.
“Голосування в Генеральній Асамблеї ООН щодо українського проекту резолюції „Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна“ відбудеться 19 грудня”, — повідомили в представництві.
Нагадаємо, 14 листопада 2017 року Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект резолюції “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)”.
Співавторами документа стали 42 країн з різних куточків світу, зокрема: Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Гаїті, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кірібаті, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалові острови, Мікронезія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, США, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, ФРН, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швеція, Японія. Незважаючи на шалений тиск з боку Російської Федерації, “за” документ проголосували 71 держав, проти 25 і 77 утрималися під час голосування.