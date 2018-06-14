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Генасамблея ООН обрала Україну на три роки до ЕКОСОР

Генасамблея ООН обрала Україну на три роки до ЕКОСОР

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Генеральна Асамблея ООН обрала 13 червня 2018 року Україну до складу Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) на період 2019-2021 рр. Членство України підтримали 176 держав. Про це повідомила пресс-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

“Членство в ЕКОСОР сприятиме реалізації в Україні найкращих світових практик в сфері соціально-економічних реформ. Плануємо також більш активно використовувати потенціал ООН для вирішення нагальних гуманітарних проблем”, — заявив Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко після процедури обрання.

У 2019 р. ЕКОСОР зосереджуватиме свою увагу на розбудові рівноправного та інклюзивного суспільства, зокрема забезпеченні гендерної рівності, посиленні соціального захисту людей з особливими потребами, поліпшенні гуманітарної ситуації в зонах конфліктів, підтримці малого та середнього підприємництва, боротьбі зі зміною клімату.

Востаннє Україна обиралася до складу ЕКОСОР на період 2010-2012 рр.

ЕКОСОР (The United Nations Economic and Social Council)— один із шести ключових органів ООН, який відповідає за координацію діяльності ООН та її спеціалізованих установ в економічній та соціальній сферах. До її складу входять 54 держави-члени ООН. Організацію було засновано у червні 1945 року.

Штаб-квартира ЕКОСОР розташована в Нью-Йорку (США). Члени ради обираються Генеральною асамблеєю строком на три роки. Кожен член ЕКОСОР має один голос.

Як повідомляв УННУкраїна стане членом Інвестиційного комітету ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку).

Українські Національні Новини

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