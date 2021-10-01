"Гена обілетив бізнес" - нардеп про "договорняки" Труханова

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"В Одесі велодоріжок немає! І місцева влада не здатна це зрозуміти і, що найголовніше, не здатна це зробити! Я вам скажу більше! Знаю випадок, коли місцеві "чинуші" за наказом Труханова запросили велосипедистів до себе в кабінет і пригрозили, що заборонять їздити по трасі здоров'я, а посилалися вони на те, що велосипеди заважають електросамокатам!" - прокоментував він.

Дмитрук також нагадує, як одесити обурювалися появі електросамокатів, але конфлікт дуже швидко вирішився за допомогою "договорняків".

"А все дуже просто - власники фірм занести $ Трухановому і все питання закрите! Тоді до речі він, як завжди, включав ресурс своєї муніципальної варти і так далі.

Замість того, щоб вирішити це питання глобально, розширивши інфраструктуру, що б всім було зручно, Гена, як завжди, просто обілетив бізнес", - пояснив нардеп.

"Скажу одне", в Одесі практично по всьому місту можна зробити правильну велодоріжку, резюмує Дмитрук.