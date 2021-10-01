"Гена обілетив бізнес" - нардеп про "договорняки" Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Народний депутат України Артем Дмитрук у своєму Facebook заявив про те, що мер Геннадій Труханов не зробив в Одесі обіцяних велодоріжок, а те, що є - звичайна фарба на асфальті, передає УНН.
Цитата:
"В Одесі велодоріжок немає! І місцева влада не здатна це зрозуміти і, що найголовніше, не здатна це зробити! Я вам скажу більше! Знаю випадок, коли місцеві "чинуші" за наказом Труханова запросили велосипедистів до себе в кабінет і пригрозили, що заборонять їздити по трасі здоров'я, а посилалися вони на те, що велосипеди заважають електросамокатам!" - прокоментував він.
Дмитрук також нагадує, як одесити обурювалися появі електросамокатів, але конфлікт дуже швидко вирішився за допомогою "договорняків".
"А все дуже просто - власники фірм занести $ Трухановому і все питання закрите! Тоді до речі він, як завжди, включав ресурс своєї муніципальної варти і так далі.
Замість того, щоб вирішити це питання глобально, розширивши інфраструктуру, що б всім було зручно, Гена, як завжди, просто обілетив бізнес", - пояснив нардеп.
"Скажу одне", в Одесі практично по всьому місту можна зробити правильну велодоріжку, резюмує Дмитрук.