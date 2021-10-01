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“Гена обилетил бизнес” - нардеп про “договорняки” Труханова

“Гена обилетил бизнес” - нардеп про “договорняки” Труханова

Киев  •  УНН

 • 17403 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Народный депутат Украины Артем Дмитрук в своем Facebook заявил о том, что мэр Геннадий Труханов не сделал в Одессе обещанных велодорожек, а то, что есть — обычна краска на асфальте, передает УНН.

Цитата:

“В Одессе велодорожек нет! И местная власть не способна это понять и, что самое главное, не способна это сделать! Я вам скажу больше! Знаю случай, когда местные "чинуши“ по приказу Труханова пригласили велосипедистов к себе в кабинет и пригрозили, что запретят ездить по трассе здоровья, а ссылались они на то, что велосипеды мешают электросамокатам!” — прокомментировал он.

Дмитрук также напоминает, как одесситы возмущались появлению электросамокатов, но конфликт очень быстро разрешился при помощи “договорняка”.

“А все очень просто — владельцы фирм занести $ труханову и все вопрос закрыт! Тогда кстати он, как всегда, включал ресурс своей муниципальной варты и так далее.

Вместо того, чтобы решить этот вопрос глобально, расширив инфраструктуру, что бы всем было удобно, Гена, как всегда, просто обилетил бизнес”, — пояснил нардеп.

"Скажу одно", в Одессе практически по всему городу можно сделать правильную велодорожку, резюмирует Дмитрук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаУНН-Одесса

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