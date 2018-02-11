Гелікоптер розбився у Великому каньйоні, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. В американському штаті Аризона розбився гелікоптер, який виконував туристичний рейс над національним парком "Гранд-Каньйон". За повідомленнями, на борту перебували щонайменше семеро людей, троє загинули, передає УНН із посиланням на ВВС.
Вертоліт Eurocopter EC130 "розбився за нез'ясованих обставин у Великому каньйоні" і зазнав сильних пошкоджень, повідомив представник федерального управління цивільної авіації США.
За його словами, жертвами катастрофи стали троє людей, щонайменше ще четверо поранені.
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Стан постраждалих невідомий, зазначив в інтерв'ю місцевому телеканалу диспетчер департаменту з надзвичайних ситуацій.
Вертоліт здійснював прогулянковий рейс над каньйоном - однієї з головних туристичних пам'яток США.
Вертоліт розбився наприкінці суботнього дня. Зараз шукають ще одну або двох людей, які також могли постраждати під час падіння вертольота на землю.
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Розслідуванням цієї справи займуться федеральне управління цивільної авіації США і національна рада з безпеки на транспорті США.
Наприкінці січня троє людей стали жертвами аварії вертольота в Каліфорнії в місті Ньюпорт-Біч.