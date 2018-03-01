"Газпром" продовжує порушувати техумови транзитного договору щодо тиску
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. ПАТ "Газпром" продовжує порушувати технічні умови транзитного договору щодо витримання тисків. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський, передає УНН.
“Газпром продовжує порушувати технічні умови транзитного договору — фактичні тиски на ГВС Суджа не витримуються, вони на 10% менше за контрактні — 60 атм”, — написав він.
Нагадаємо, компанії “Нафтогаз України” і “Газпром” мають переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського Арбітражу.
Як повідомляв УНН, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
В свою чергу у "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі з "Нафтогазом".