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"Газпром" продовжує порушувати техумови транзитного договору щодо тиску

"Газпром" продовжує порушувати техумови транзитного договору щодо тиску

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. ПАТ "Газпром" продовжує порушувати технічні умови транзитного договору щодо витримання тисків. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський, передає УНН.

“Газпром продовжує порушувати технічні умови транзитного договору — фактичні тиски на ГВС Суджа не витримуються, вони на 10% менше за контрактні — 60 атм”, — написав він.

Нагадаємо, компанії “Нафтогаз України” і “Газпром” мають переглянути газовий контракт з урахуванням рішення Стокгольмського Арбітражу. 

Як повідомляв УНН, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.

В свою чергу у "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі з "Нафтогазом".

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