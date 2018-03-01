"Газпром" продолжает нарушать техусловия транзитного договора о давлении

"Газпром продолжает нарушать технические условия транзитного договора - фактические давления на ГИС Суджа не выдерживается, они на 10% меньше контрактных - 60 атм", - написал он.

Напомним, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" должны пересмотреть газовый контракт с учетом решения Стокгольмского Арбитража.

Как сообщал УНН, 28 февраля НАК "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не согласны с решением Стокгольмского Арбитража по делу с "Нафтогазом".