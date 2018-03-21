"Газпром" пригрозив Україні міжнародним арбітражем через вилучення майна

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У ПАТ “Газпром” заявили, що не визнають правомірність накладеного Україною антимонопольного штрафу і пригрозили міжнародним судом через стягнення коштів з компанії. Про це компанія повідомила в Twitter, передає УНН.

"Згідно з повідомленням, що з’явилися в українських ЗМІ, відомості про стягнення Києвом коштів з “Газпрому” свідчать про продовження спроб незаконного вилучення майна компанії під виглядом виконання рішення про накладення штрафу, прийнятому Антимонопольним комітетом України", - йдеться у повідомленні.

У Компанії також наголосили, що “Газпром” не визнає правомірність накладення штрафу, а дії України вважає порушенням прав.

Також у повідомленні зазначено, що “Газпром” готує позов до міжнародного арбітражу.

Раніше міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що центральний орган виконавчої влади стягнув з російського газового монополіста “Газпром” 100 мільйонів гривень на користь державного бюджету.

pic.twitter.com/nD6wSKpM8m

— ПАО «Газпром» (@Gazprom) 21 марта 2018 г.

Нагадаємо, у 2017 році судом зобов’язано ПАТ "Газпром" виплатити до Державного бюджету України більше 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

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