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"Газпром" пригрозил Украине международным арбитражем из-за изъятия имущества

"Газпром" пригрозил Украине международным арбитражем из-за изъятия имущества

Киев  •  УНН

 • 15487 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В ПАО "Газпром" заявили, что не признают правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и пригрозили международным судом из-за взыскания средств из компании. Об этом компания сообщила в Twitter, передает УНН.

“Появившиеся в украинских СМИ сведения о взыскании Киевом денежных средств с „Газпрома“ свидетельствуют о продолжении попыток незаконного изъятия имущества компании под видом исполнения решения о наложении штрафа, принятом Антимонопольным комитетом Украины”, — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что “Газпром” не признает правомерность наложения штрафа, а действия Украины считает нарушением прав.

Также в сообщении отмечено, что “Газпром” готовит иск в международный арбитраж.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что центральный орган исполнительной власти взыскал с российского газового монополиста “Газпром” 100 млн гривен в пользу государственного бюджета.

pic.twitter.com/nD6wSKpM8m

— ПАО “Газпром” (@Gazprom) 21 марта 2018 г.

Напомним, в 2017 году судом обязано ОАО “Газпром” выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

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