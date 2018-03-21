"Газпром" пригрозил Украине международным арбитражем из-за изъятия имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В ПАО "Газпром" заявили, что не признают правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и пригрозили международным судом из-за взыскания средств из компании. Об этом компания сообщила в Twitter, передает УНН.
“Появившиеся в украинских СМИ сведения о взыскании Киевом денежных средств с „Газпрома“ свидетельствуют о продолжении попыток незаконного изъятия имущества компании под видом исполнения решения о наложении штрафа, принятом Антимонопольным комитетом Украины”, — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что “Газпром” не признает правомерность наложения штрафа, а действия Украины считает нарушением прав.
Также в сообщении отмечено, что “Газпром” готовит иск в международный арбитраж.
Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что центральный орган исполнительной власти взыскал с российского газового монополиста “Газпром” 100 млн гривен в пользу государственного бюджета.
21 марта 2018 г.
Напомним, в 2017 году судом обязано ОАО “Газпром” выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.