"Газпром" перестав володіти судном-трубоукладачем "Північного потоку-2" - це частково дозволяє обійти санкції

“Академік Черський” продовжує стояти в німецькому порту Мукран, логістичній базі Nord Stream 2, згідно з даними ресурсу Marine Traffic. У грудні 2019 року міністр енергетики РФ Олександр Новак пояснював, що це судно здатне добудувати “Північний потік-2” (Nord Stream 2).

На початку червня цього року стало відомо, що судно “Академік Черський”, до початку поточного року значився у складі ТОВ “Газпром флот”, який знаходиться у власності АТ “Самарський теплоенергетичний майновий фонд” (СТМФ), що фіксує виписка з реєстрації судна в Російському міжнародному реєстрі суден. Цей фонд в кінці березня 2020 року змінив прописку з Самари на Санкт-Петербург. Інших суден у власності СТМФ не значиться.

СТМФ, власник “Академіка Черського”, станом на 31 березня входив до групи “Газпрому”, слідувало зі списку афілійованих осіб монополії. У новому списку станом на 30 червня фонду вже немає. При цьому СТМФ є чинною юридичною особою, назви він не міняв, випливає з виписки з ЕДРЮО на 28 липня. Це означає, що в другому кварталі фонд змінив власника (після цього СТМФ поміняв гендиректора — ним став Олександр Смєлков замість Андрія Тимофєєва).

Також існує можливість, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкцій ризику. Таке право дала постанова уряду Російської Федерації від 4 квітня 2019 року.

Також важливо відзначити, що СТМФ є непублічним акціонерним товариством і не зобов’язана розкривати поточних учасників.

Згідно з матеріалами російських фінансових ЗМІ, трубоукладач “Академік Черський” до початку 2020 року фігурував на сайті ТОВ “Газпром флот” в складі його експлуатаційного флоту. Там же були вказані судна постачання “Остап Шеремета” і “Іван Сидоренко”.

Тепер “Остап Шеремета” і “Іван Сидоренко” більше не фігурують в складі “Газпром флоту”. З виписки з Російського морського реєстру судноплавства слідує, що власником цих суден є АТ “Нобіліті”. Ця компанія, яка також не зобов’язана розкривати своїх власників, була створена в кінці квітня 2020 року, випливає з ЕДРЮО.