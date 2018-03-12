"Газпром" має повністю виконувати свої договірні зобов'язання - Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Євросоюз очікує від російського ПАТ "Газпром" повного виконання своїх договірних зобов'язань. Про це сказала верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні у понеділок в Києві під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає кореспондент УНН.
"Ми обговорили питання того, що "Газпром" припинив передплачені поставки газу до України. На нашу думку, "Газпром" має повністю виконувати свої договірні зобов’язання", - сказала вона.
За словами Ф.Могеріні, Єврокомісія, зокрема в особі віце-президента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовіча, зараз докладає значних зусиль для того, щоб "сприяти цій ситуації".
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман заявив, що Україна вимагає від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".