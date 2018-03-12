"Газпром" должен полностью выполнять свои договорные обязательства - Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Евросоюз ожидает от российского ПАО "Газпром" полного выполнения своих договорных обязательств. Об этом сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник в Киеве во время совместного брифинга с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.
"Мы обсудили вопрос того, что "Газпром" прекратил предоплаченные поставки газа в Украину. По нашему мнению, "Газпром" должен полностью выполнять свои договорные обязательства", - сказала она.
По словам Ф.Могерини, Еврокомиссия, в частности в лице вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, сейчас прилагает значительные усилия для того, чтобы "способствовать этой ситуации".
Напомним, Премьер В.Гройсман заявил, что Украина требует от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража.
Как сообщал УНН, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".