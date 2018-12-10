Гаращенко про "Шахтар" і заклики Суркіса: це з розряду "Росія - брати"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Засновник UF Петро Гаращенко прокоментував заклик Ігоря Суркіса до вболівальників приходити на матч "Шахтар" - "Леон", який відбудеться на НСК "Олімпійському" 12 грудня, передає УНН з посиланням на телеграм-канал Гаращенко.
За його словами, такий заклик Суркіса може бути розцінений, як неповага до своїх уболівальників.
"Неважливо, що говорить Суркіс. У кожного киянина повинна бути своя голова.
Коли динамівські журналісти пишуть: "Давайте підемо і підтримаємо Ліон", це ви не Ліон підтримайте, а зробите картинку для "Шахтаря".
Українська команда? Ніколи в "Манчестері" (про Сіті не кажіть нічого, у них немає уболівальників) не прийде в голову сказати давайте підтримаємо "Ліверпуль", це англійська команда. Потрібно поважати своїх уболівальників.
Це щось з розряду Росія - брати", - написав Гаращенко.
Як писав УНН, на матч "Шахтар-Леон" продано більше 20 тис. квитків. І на думку Президента Федерації футболу Маріуполя Василя Журавльова, заклики Суркіса "відвідати матч" виглядають як "підлабузництво до Ріната Ахметова".