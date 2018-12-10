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Гаращенко о "Шахтере" и призывах Суркиса: это из разряда "Россия - братья"

Киев • УНН

 • 13212 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Основатель UF Петр Гаращенко прокомментировал призыв Игоря Суркиса к болельщикам приходить на матч "Шахтер"-"Леон", который состоится на НСК "Олимпийском" 12 декабря, передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Гаращенко.

Гаращенко о "Шахтере" и призывах Суркиса: это из разряда "Россия - братья"

По его словам, такой призыв Суркиса может быть расценен, как неуважение к своим болельщикам.

“Неважно, что говорит Суркис. У каждого киевлянина должна быть своя голова.

Когда динамовские журналисты пишут: „Давайте пойдем и поддержим Лион“, это вы не Лион поддержите, а сделаете картинку для „Шахтера“.

Украинская команда? Никогда в „Манчестере“ (о Сити не говорите ничего, у них нет болельщиков) не придет в голову сказать давайте поддержим „Ливерпуль“, это английская команда. Нужно уважать своих болельщиков.

Это что-то из разряда Россия — братья”, — написал Гаращенко.

Как писал УНН, на матч “Шахтер-Леон” продано более 20 тыс. билетов. И по мнению Президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева, призывы Суркиса “посетить матч” выглядят как “подхалимаж к Ринату Ахметову”.

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