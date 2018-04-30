Гандболістки "Галичанки" вчетверте підряд стали чемпіонками України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Ужгороді завершився матч другого туру другого етапу жіночої гандбольної Суперліги (група А), в якому львівська “Галичанка” зіграла внічию з місцевими “Карпатами” й достроково оформила перемогу в національному чемпіонаті. Про це інформує сайт “Галичанки”, передає УНН.
Після першого тайму “Галичанка” мінімально випереджала супротивниць — 9:8, у підсумку ж матч завершився з нічийним рахунком 20:20.
На даний момент львів’янки набрали 45 очок і на 13 пунктів випередили найближчих переслідувачів — “Карпати”, чим достроково, за тур до фінішу, гарантувала собі титул чемпіона України.
Таким чином, львівська “Галичанка” четвертий сезон поспіль стала чемпіоном Суперліги. Більше за “Галичанку” чемпіонських титулів має тільки запорізький жіночий ГК “Мотор”.
Як повідомляв УНН, чоловіча збірна України в чергове не зуміла вийти до гандбольного чемпіонату світу.