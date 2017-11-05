Гандболісти "Мотору" здобули третю перемогу в Лізі чемпіонів

Попри те що в першій половині протистояння український колектив мав лише +1 гол — 12:11, у наступній частині гри запоріжці розвинули успіх та святкували важливу перемогу 28:22.

Статистика гравців “Мотору”: Пуховскі (8 голів), Денісов (5), Маласінскас (4), Шинкель (3), Козакевич (3), Шельменко (3), Пачковскі (1), Сорока (1).

Варто відзначити, що “Мотор” має 8 очок і займає 2-ге місце в групі D, випереджаючи найближчих конкурентів “Металург” та “Бешикташ” на 3 бали. Одноосібним лідером залишився “Монпельє” — 12 очок.

Зауважимо, що дві команди з групи продовжать боротьбу в 1/16 фіналу турніру.

Додамо також, у 7-му турі “Мотор” в гостях зустрінеться з аутсайдером секстету російськими “Чеховськими Ведмедями” у яких 0 очок.