Гандболисты "Мотора" одержали третью победу в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В рамках 6-го тура Лиги чемпионов с мужского гандбола запорожский “Мотор” в Харькове принимал турецкий “Бешикташ”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги чемпионов.
Несмотря на то что в первой половине противостояния украинский коллектив имел лишь 1 гол — 12:11, в следующей части игры запорожцы развили успех и праздновали важную победу 28:22.
Статистика игроков “Мотора”: Пуховски (8 голов), Денисов (5), Маласинскас (4), Шинкель (3), Козакевич (3), Шельменко (3), Пачковски (1), Сорока (1).
Стоит отметить, что “Мотор” имеет 8 очков и занимает 2-е место в группе D, опережая ближайших конкурентов “Металлург” и “Бешикташ” на 3 балла. Единоличным лидером остался “Монпелье” — 12 очков.
Заметим, что две команды из группы продолжат борьбу в 1/16 финала турнира.
Добавим также, в 7-м туре “Мотор” в гостях встретится с аутсайдером секстета российскими “Чеховскими Медведями” в которых 0 очков.