Гандболисты "Мотора" одержали третью победу в Лиге чемпионов

Несмотря на то что в первой половине противостояния украинский коллектив имел лишь 1 гол — 12:11, в следующей части игры запорожцы развили успех и праздновали важную победу 28:22.

Статистика игроков “Мотора”: Пуховски (8 голов), Денисов (5), Маласинскас (4), Шинкель (3), Козакевич (3), Шельменко (3), Пачковски (1), Сорока (1).

Стоит отметить, что “Мотор” имеет 8 очков и занимает 2-е место в группе D, опережая ближайших конкурентов “Металлург” и “Бешикташ” на 3 балла. Единоличным лидером остался “Монпелье” — 12 очков.

Заметим, что две команды из группы продолжат борьбу в 1/16 финала турнира.

Добавим также, в 7-м туре “Мотор” в гостях встретится с аутсайдером секстета российскими “Чеховскими Медведями” в которых 0 очков.