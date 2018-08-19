Гандболісти "Мотору" пробилися у фінал престижного турніру в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Чемпіон України з гандболу запорізький "Мотор" вийшов у фінал турніру Кубок Щіперно-2018 в польському Каліші, повідомляє УНН з посиланням на сайт запорізького колективу.
У матчі 1/2-й фіналу запорожці здобули вольову перемог над командою-господаркою "Гурніком", четвертою командою польської Суперліги. Програвши перший тайм 13:18, команда під керівництвом Патріка Ромбела перехопила ініціативу у другій половині і залишила суперників далеко позаду - 33:27 на користь "Мотора".
Найрезультативнішим в українській команді став лінійний Максим Бабічев, який закинув 6 м'ячів і продемонстрував стовідсоткову ефективність в своїх атаках. Ще один герой матчу - воротар Віктор Кірєєв, який отримав від організаторів приз кращого гравця матчу у складі "Мотор".
Додамо також, у фіналі Кубка Щіперно "Мотор" зустрінеться з польським "Віве Кельце" - переможцем Ліги чемпіонів-2016 і майбутнім суперником запорожців по груповому турніру Ліги чемпіонів 2018/2019.
Як повідомляв УНН, гандболісти "Мотору" стали шестикратними чемпіонами України.